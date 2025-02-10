Пьяный челябинец угнал машину и спровоцировал погоню с семью машинами ДПС

В Челябинске семь машин ДПС устроили погоню за угнавшим авто водителем

В Челябинске полицейские устроили погоню за водителем на угнанном автомобиле. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГАИ региона.

Мужчину поймали после того, как его родственница обратилась в полицию и сообщила, что ее машину угнали. Информацию передали экипажам ДПС, вскоре правоохранители заметили нужную машину, но на требование остановиться водитель не отреагировал.

«Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульных автомобилях с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами», – сообщается в публикации.

Вскоре мужчину удалось задержать. На кадрах с места заметно, что для этого понадобилось семь автомобилей ДПС.

За рулем угнанной машины водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Подозреваемого направили в отдел полиции, в его отношении составили несколько административных протоколов.

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