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ФСБ рассекретила данные об изменнике Родины Ахраменко

ФСБ рассекретила документы о пособнике полицаев и изменнике Родины Ахраменко
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Пресс-служба УФСБ России по Республике Коми

Сотрудники ФСБ рассекретили документы об изменнике Родины Семене Ахраменко, состоявшем в карательном фашистском отряде «682-й Восточный батальон» в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по республике Коми.

Согласно материалам уголовного дела, в 1943 году кочегар паровозного депо станции Ира-Иоль, проживая на оккупированной немцами территории Белорусской ССР, добровольно вступил в полицию и воевал против партизан, а также грабил советских граждан.

В марте 1944 года Ахраменко присоединился к созданному немцами «Союзу борьбы против большевизма» и принес клятву верности Адольфу Гитлеру. Эти сведения были получены Управлением охраны МГБ Печорской железной дороги спустя четыре года.

В сентябре 1948 года Ахраменко был признан виновным в государственной измене и приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей.

2 февраля пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области рассекретила докладные записки военному руководству СССР в дни Сталинградской битвы.

Ранее Путин заявил, что немцы не имеют отношения к преступлениям нацистов.

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