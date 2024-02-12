Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сжегший Коран россиянин объяснил, зачем он это сделал

Сжегший Коран Журавель на суде заявил, что хотел подзаработать

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Никита Журавель на заседании Висаитовского районного суда Грозного заявил, что сжег Коран, чтобы подзаработать. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я это сделал с целью получения материальных средств», — отметил Журавель.

Он подтвердил, что 4 мая 2023 года снял на телефон сжигание Корана. Видео он отправил пользователю мессенджера Telegram с ником »//». Затем подсудимый завернул несгоревшие страницы священной книги в футболку и выбросил в мусор. По словам Журавля, он не задумывался, с какой целью это делается.

Фигурант признался, что с заказчиком лично знаком не был, переписка происходила в чате Telegram-канала. Контакт состоялся во время просмотра новостных пабликов на тему спецоперации на Украине, к которой у него негативное отношение.

Журавель также рассказал, что по заданию пользователя мессенджера снимал передвижение спецтехники в Волгограде, расклеивал листовки об эвакуации населения. Он рассчитывал на хорошее вознаграждение, но получил только 800 рублей.

В начале января в Чечне снова перенесли заседание по делу сжегшего Коран россиянина.

Ранее Кадыров объяснил решение его сына избить поджигателя Корана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами