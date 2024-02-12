Сжегший Коран россиянин объяснил, зачем он это сделал

Никита Журавель на заседании Висаитовского районного суда Грозного заявил, что сжег Коран, чтобы подзаработать. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я это сделал с целью получения материальных средств», — отметил Журавель.

Он подтвердил, что 4 мая 2023 года снял на телефон сжигание Корана. Видео он отправил пользователю мессенджера Telegram с ником »//». Затем подсудимый завернул несгоревшие страницы священной книги в футболку и выбросил в мусор. По словам Журавля, он не задумывался, с какой целью это делается.

Фигурант признался, что с заказчиком лично знаком не был, переписка происходила в чате Telegram-канала. Контакт состоялся во время просмотра новостных пабликов на тему спецоперации на Украине, к которой у него негативное отношение.

Журавель также рассказал, что по заданию пользователя мессенджера снимал передвижение спецтехники в Волгограде, расклеивал листовки об эвакуации населения. Он рассчитывал на хорошее вознаграждение, но получил только 800 рублей.

В начале января в Чечне снова перенесли заседание по делу сжегшего Коран россиянина.

Ранее Кадыров объяснил решение его сына избить поджигателя Корана.