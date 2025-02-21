Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пройдет этап чемпионата России по волейболу на снегу

Игры плей-офф этапа чемпионата России по волейболу на снегу пройдут в Подмосковье
close
Александр Гальперин/РИА Новости

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе завершились игры групповой стадии этапа чемпионата России по волейболу на снегу, а 21 февраля команды сыграют матчи 1/8 и 1/4 финала, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках 1/8 финала среди женских команд «Корабелка» (Санкт-Петербург) сыграет с «Заречье-Одинцово-2» (Московская область), а «Спартак» (Брянск) с «Динамо-Татарстан» (Казань).

Среди мужских команд «Динамо-Татарстан» (Казань) встретится с «Зенит» (Санкт-Петербург), а «Академия-2» (Москва) с «Реутов» (Московская область).

Как отметила игрок волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Петрова, болельщики на трибунах мотивируют игроков на победы.

Московская область примет этап плей-офф чемпионата России по волейболу на снегу впервые.

Московская область примет этап плей-офф чемпионата России по волейболу на снегу впервые.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу проходит по адресу: Московская область, г. Одинцово, центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (ул. Манжосовская, 1).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами