В Подмосковье пройдет этап чемпионата России по волейболу на снегу

Игры плей-офф этапа чемпионата России по волейболу на снегу пройдут в Подмосковье

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе завершились игры групповой стадии этапа чемпионата России по волейболу на снегу, а 21 февраля команды сыграют матчи 1/8 и 1/4 финала, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках 1/8 финала среди женских команд «Корабелка» (Санкт-Петербург) сыграет с «Заречье-Одинцово-2» (Московская область), а «Спартак» (Брянск) с «Динамо-Татарстан» (Казань).

Среди мужских команд «Динамо-Татарстан» (Казань) встретится с «Зенит» (Санкт-Петербург), а «Академия-2» (Москва) с «Реутов» (Московская область).

Как отметила игрок волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Петрова, болельщики на трибунах мотивируют игроков на победы.

Московская область примет этап плей-офф чемпионата России по волейболу на снегу впервые.

Московская область примет этап плей-офф чемпионата России по волейболу на снегу впервые.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу проходит по адресу: Московская область, г. Одинцово, центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (ул. Манжосовская, 1).