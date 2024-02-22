Россиянам объяснили, как отличить настоящего психолога от шарлатана

В последнее время участились случаи, когда люди называют себя психологами и пытаются работать в этой профессии, не имея на это прав. Такие «специалисты» и выступают против закона о психологической помощи в России, считает завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов. Психолог – это врач, имеющий соответствующий диплом, подчеркнул он в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что 80% психологов не согласны с версией законопроекта о психологической помощи в России.

«Почему-то во всех остальных областях никому в голову не придет, что врач может не иметь диплома врача. Если у медика нет диплома, то, скорее всего, он шарлатан. В лучшем случае его зовут медсестрой, но и там тоже нужен диплом», — заявил профессор.

По его словам, на фоне востребованности рынка многие стали называть себя психологами, не имея понятия об этой науке и не получив образования.

«Эти 80% — индикатор того, сколько у нас людей, претендующих на то, что они готовы «помогать», а точнее говоря — обирать клиентов. Без диплома можно стать блогерами, но они не считаются настоящими специалистами», — подчеркнул Ениколопов.

Напомним, в прошлом году отмечался рост количества обращений к психологам в среднем на 54%. В числе самых обсуждаемых тем – отношения в паре; вопросы эмоционального спектра; тревожное состояние; личностные, возрастные и семейные кризисы и другое.

Россиянам ранее рассказали, как понять, что ребенку необходима помощь психолога.