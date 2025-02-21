В Госдуме рассказали о планах по запрету работы психологов без диплома

В России хотят разрешить работу психологами только тем, кто получил профильное высшее образование, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом «Парламентской газете» рассказала одна из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она отметила, что пока в России нет нормативных документов, которые регулируют психологическую деятельность. В законопроекте были даны определения понятиям «психолог», «психологическая помощь», а также «психологические услуги». Кроме того, его авторы обозначили права тех граждан, которые получают эти услуги.

«Конечно, психологическая помощь — это не психиатрическая и не медицинская помощь, это, что называется, про душу человеческую. Но если в душе копается непрофессионал, это может нанести большую травму, чем непрофессиональное вмешательство врача-терапевта или даже хирурга», — сказала Останина.

В середине января депутат Госдумы Игорь Антропенко говорил, что Госдума в марте может рассмотреть законопроект, обязывающий пары обращаться к психологу до развода.

Ранее Госдума предложила защитить педагогов от физического и психологического воздействия.