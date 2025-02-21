Доктор Мясников рассказал россиянам, как можно «подзарядить» мозг

Ученые пришли к выводу, что отказ от гаджетов всего на две недели может «омолодить» мозг на 10 лет, обеспечив человеку прилив сил и энергии. Однако заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников скептически отнесся к выводам исследования, напомнив, что от смартфонов люди отказаться не могут. Вместо этого он предложил «подзарядить» мозг другими способами.

«Мы никак не можем забрать у людей телефоны. Это бесполезные мечтания кота Леопольда», — констатировал врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помочь в этом могут только радикальные меры – например, госрегулирование доступа к ресурсам. Поэтому эффективнее будет использовать другие методы омоложения мозга и профилактики деменции.

Список главных методов включает в себя здоровый сон, так как нормальный режим отдыха улучшает когнитивные функции. Кроме того, важна нормализация веса, давления и сахара в крови, так как это напрямую влияет на изменения в мозге. И третий важный фактор – это физическая активность, которая улучшает кровоснабжение и защищает нейроны, подчеркнул Мясников.

Он также отметил, что хотя люди не могут полностью отказаться от смартфонов, полезно будет даже просто делать перерывы в их использовании – такие «цифровые паузы» могут дать мощный эффект оздоровления, заключил он.

Напомним, международная группа ученых из США и Канады доказала, что сокращение времени интернет-серфинга на смартфоне существенно улучшает психическое здоровье, повышает уровень счастья и усиливает способность к концентрации. Причем даже после возвращения к обычному использованию смартфонов участники исследования, которые отключили интернет в первые две недели, сохранили улучшенное состояние психического здоровья и благополучия через четыре недели после начала эксперимента.

Психолог ранее рассказал, почему детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами.