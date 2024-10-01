Психолог рассказала, почему детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами

Бесконтрольное использование смартфонов и планшетов детьми чревато формированием у них устойчивой зависимости, лечить которую придется врачам-психиатрам. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила детский психолог Дарья Дугенцова.

«В первую очередь мы должны воспитать себя, а потом уже ребенка. Потому что если вы, как родитель, постоянно сидите в телефоне, то что можно ждать от вашего чада? Что он не будет там проводить время, не будет стремиться к этому с самых ранних лет? Нет», — подчеркнула специалист.

После того, как родители на своем примере продемонстрируют умение наслаждаться жизнью без гаджетов, психолог посоветовала установить для ребенка правило, — к примеру, «сидеть» в смартфоне не более часа в день. Контроль за этим можно осуществлять через настройки, отображающие время активного использования устройства, пояснила Дугенцова.

Исследователь детской психологии, профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо рекомендует не покупать ребенку телефон, пока он не достигнет шестилетнего возраста.

По мнению многих педиатров и психологов, раннее использование смартфонов может нанести долгосрочный ущерб. Азеведо объяснила, что шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ему какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

Ранее врач рассказала, как гаджеты влияют на детское здоровье.