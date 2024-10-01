Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, почему детям нельзя бесконтрольно пользоваться смартфонами

Психолог Дугенцова: частое использование смартфона может привести к зависимости

close
Depositphotos

Бесконтрольное использование смартфонов и планшетов детьми чревато формированием у них устойчивой зависимости, лечить которую придется врачам-психиатрам. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила детский психолог Дарья Дугенцова.

«В первую очередь мы должны воспитать себя, а потом уже ребенка. Потому что если вы, как родитель, постоянно сидите в телефоне, то что можно ждать от вашего чада? Что он не будет там проводить время, не будет стремиться к этому с самых ранних лет? Нет», — подчеркнула специалист.

После того, как родители на своем примере продемонстрируют умение наслаждаться жизнью без гаджетов, психолог посоветовала установить для ребенка правило, — к примеру, «сидеть» в смартфоне не более часа в день. Контроль за этим можно осуществлять через настройки, отображающие время активного использования устройства, пояснила Дугенцова.

Исследователь детской психологии, профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо рекомендует не покупать ребенку телефон, пока он не достигнет шестилетнего возраста.

По мнению многих педиатров и психологов, раннее использование смартфонов может нанести долгосрочный ущерб. Азеведо объяснила, что шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ему какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

Ранее врач рассказала, как гаджеты влияют на детское здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами