Военрук техникума на Урале ставил студенток на колени и просил покупать ему игры

Студенты техникума в Каменске-Уральском рассказали, что их преподаватель, старший лейтенант полиции Иван Корсак ставил их на колени в угол, угрожал электрошокером и шлепал ремнем по ягодицам. Адвокат одной из пострадавших девушек Сергей Барсуков рассказал «Газете.Ru», что полицейский не только издевался над студентками, но и заставлял их покупать ему видеоигры на праздники.

«19 февраля ко мне за помощью обратились родители 17-летней девочки Ирины с просьбой оказать им содействие, сопроводить их в полиции, в Следственном комитете. С их слов, Ирина посмеялась на уроке, сидя на задней парте с подругой. Преподавателю это не понравилось. Он попросил ее встать, подойти к нему, и указал на угол. Он ей приказал встать на колени, вытащил из-под стола электрошокер, включил его и давай в ее сторону махать. Девчонка испугалась, встала на колени. У нее артрит с детства, и за пару дней до этого она получила ушиб, упала на колени. Ей было очень больно. Она предупреждала этого преподавателя, что у нее проблемы со здоровьем, чтобы он ее не нагружал сильно. Простояла она минут десять. Ноги отекли, боль. Преподаватель за неделю до этого также в угол ставил двух девчонок. Одну шлепал ремнем по ягодицам», — сказал он.

Барсуков добавил, что родители пострадавшей обратились в полицию, сейчас проводятся «проверочные мероприятия», а педагог после увольнения из техникума писал девушке извинения на личный номер телефона. По словам адвоката, во время дачи показаний пострадавшей стороной выяснилось, что преподаватель ранее просил у студенток подарки и угрожал плохими оценками в случае их отсутствия.

«Вчера в ходе объяснения вскрылись новые факты — данный преподаватель вымогал деньги у учащихся. Не просил — вымогал. Я читал переписку в мессенджере, и там он четко просит у студенток подарки на День полиции и День рождения. Ему говорят в ответ: «Иван Андреевич, а можно мы объединим подарок? Подарим один, как на день рождения и в день полиции». Он отвечал «нет». На вопрос, какой подарок ему купить, он отправляет скриншоты компьютерных игр. Ребята скидываются, покупают ему компьютерную игру стоимостью 2500 рублей. Чек у нас тоже, все доказательства имеются в распоряжении. Ранее ему подарки также делали, покупали крепкие спиртные напитки, то есть он любитель крепкого алкоголя», — добавил он.

Барсуков отметил, что его подзащитная хотела бы добиться увольнения мужчины из полиции. Адвокат также назвал «недопустимым» поведение силовика, который «пользуется властью не в благих целях».

«Девочке 17 лет, он ее просто унизил, ее человеческое достоинство, прилюдно поставил на колени. Она уже два дня в слезах, у нее истерики, потому что видеозапись студенты слили в паблики. Она хочет забыть, как страшный сон. Потерпевшая сторона хотела бы, чтобы человека уволили из полиции, потому что нас защищают маниакальные личности какие-то. Мне кажется, что у этого Корсака проблемы с головой. Он превысил свои полномочия, был в форме сотрудника полиции, это действующий сотрудник полиции. Человек обличен властью, которой он пользуется не в благих целях, пытается унизить слабого. Может быть, у него в детстве была какая-то травма. Может, у него пиписька маленькая, женщины его обсмеяли. Может, мама его сильно ругала в детстве, не хвалила его. И вот он пошел в полицию, потому что знает, что, надев форму — все, держитесь у меня, я могу на вас протокол составить. Это мои чисто предположения», — заключил юрист.

20 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Каменско-Уральском техникуме торговли и сервиса преподаватель Иван Корсак поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером, а другую учащуюся отшлепал ремнем. После случившегося одна из пострадавших рассказала обо всем родителям, которые обратились к адвокату, а затем – в полицию. Сам педагог объяснял, что наказывал студенток в шутливой форме и не подразумевал унижения.

Ранее родители и ученики вступились за педагога из Нижнего Тагила, ударившего пятиклассников во время урока.