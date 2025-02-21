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Захарова высказалась о судьбе брошенного матерью в Мексике малыша

Захарова поблагодарила коллег из РФ и Мексики за возвращение ребенка в Москву
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поблагодарила мексиканских дипломатов и детского омбудсмена Марию Львову-Белову за возвращение в Москву трехлетнего ребенка, которого родители бросили в Мексике.

«Большое спасибо мексиканским коллегам. А также низкий поклон институту Уполномоченного по правам ребенка России и лично Марии Львовой-Беловой за профессионализм и горячие (горящие) сердца», — написала Захарова.

Как ранее сообщили в российском посольстве в Мехико, малыша, оставшегося без родителей в Мексике, отправили в Москву 18 февраля. Там также отметили, что семь месяцев шла сложная и напряженная работа по этому делу. В течение этого времени консульский отдел посольства совместно с российскими и мексиканскими компетентными органами устанавливали личность малыша, выясняли, что с ним произошло, и занимались урегулированием правовых вопросов.

Мальчика обнаружили в отеле города Пьедрас Неграс в июле 2024 года. Сообщается, что его там оставила мать, являющаяся гражданкой России. Вместе с другими членами семьи женщина нелегально пересекла границу США. Ее поместили в центр содержания нелегальных мигрантов.

До этого мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития в Магадане.

Ранее заморившая сына голодом эскортница вернулась в Россию из Мексики.

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