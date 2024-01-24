Мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития в Магадане

В Магадане благодаря соседям спасли семимесячного младенца, которого мать оставила одного в комнате общежития. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Колымы».

О плачущем несколько часов подряд ребенке в одной из комнат магаданского общежития в полицию сообщили соседи. Сотрудники ПДН, приехавшие на вызов, не смогли попасть в помещение, пришлось вызывать МЧС и вскрывать дверь.

В грязной комнате на кровати была найдена семимесячная девочка с признаками простудного заболевания, ребенка госпитализировали.

Спустя некоторое время в общежитие вернулась ее 25-летняя мать, в отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге мать напала на младенца за то, что он не хотел спать.