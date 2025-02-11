Россияне рассказали, что хотят на 23 февраля и 8 Марта

Каждый пятый россиянин хотел бы получить сертификат в магазин техники или новый гаджет к 23 февраля, следует из опроса, проведенного Банком Синара. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Большинство (38,7%) опрошенных хотели бы получить набор инструментов, что, возможно, отражает желание заняться новым хобби или улучшить бытовые условия. На протяжении многих лет на 23 февраля мужчины чаще всего получают в подарок парфюм и носки, что подтверждается недавними опросами: 32,3% мужчин упомянули эти категории подарков.

Цветы продолжают оставаться в топе желаемых подарков к 8 Марта, причем 83,5% женщин ожидают этот знак внимания от своих близких. В дополнение к букетам, будут пользоваться популярностью также подарочные сертификаты и сладости (их хотят 31,1% респонденток). Многие женщины мечтают о более необычных сюрпризах, таких как путешествия (32%) и билеты на культурные мероприятия (25,2%), указывая на стремление к новым впечатлениям и эмоциям.

Многие россияне по-прежнему предпочитают дарить деньги. Среди участников опроса 49,2% обычно кладут деньги в красивый конверт, подчеркивая важность эстетической составляющей подарка. В то время как 24% респондентов выбирают более современный и быстрый способ, просто переводя средства на банковскую карту получателя. Однако 23% опрошенных проявляют креативность, придумывая необычные способы упаковки денег, например, создавая квесты или оригинальные презентации, чтобы сделать подарок более запоминающимся.

Большинство россиян (62,3%) планируют потратить на подарки 23 февраля и 8 Марта до 5 тыс. рублей, и лишь небольшая часть покупателей (5,4%) готова выделить более 10 тыс. рублей. Эти данные свидетельствуют о значительном росте предполагаемых трат на подарки по сравнению с прошлым годом: увеличение составило 30% и 40% соответственно.

В последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к осознанному потреблению среди россиян при выборе подарков к празднику. Опросы показывают, что 76,2% граждан активно ищут скидки и специальные предложения при покупке подарков к 23 февраля и 8 Марта. Это связано с желанием оптимизировать расходы и получить максимальную выгоду. В то же время 91,5% респондентов предпочитают совершать покупки на маркетплейсах.

Опрос был проведен аналитиками Банка Синара в первую неделю февраля 2025 года среди 1,1 тыс. россиян в Свердловской, Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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