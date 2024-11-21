Полиция задержала лжеюристов, укравших у пенсионеров более 20 млн рублей

Московская полиция раскрыла группу мошенников, которые обманывали пожилых людей, предлагая решить разные правовые вопросы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Аферисты обзванивали пенсионеров, предлагали им юридическую помощь. Они гарантировали, что решат различные жизненные ситуации, используя не только опыт специалистов, но и связи в госорганах. Когда представители компании добивались доверия собеседников, они убеждали их, что помогут за вознаграждение увеличить пенсию, оформить различные пособия и др. После этого клиентов приглашали в офис фирмы, где с ними оформляли договор. В зависимости от услуги пенсионеры платили от 20 тысяч до трех миллионов рублей.

«Некоторые граждане отдавали последние сбережения или оформляли займы. После получения денежных средств подозреваемые имитировали работу, однако фактически свои обязательства не выполняли», — отметила представитель ведомства.

Компания в целях конспирации несколько раз меняла название, а также офисы.

По предварительной информации, жертвами аферистов стали более 100 граждан. Сумма ущерба составила более 20 млн рублей.

Возбуждено 41 уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Правоохранители установили личности пятерых участников сообщества. Двоих из них отправили под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее аферисты убедили девочку сфотографировать карту матери и взяли на женщину кредит.