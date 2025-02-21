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«Удивительно пухлый» бобер из Чикаго стал популярным в соцсетях

UPI: пухлый бобер, обитающий в Чикаго, прославился в соцсетях
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Удивительно пухлый» бобер из Чикаго стал популярным в соцсетях, пишет UPI.

Некоммерческая организация Urban Rivers из Чикаго, занимающаяся восстановлением водных путей и защитой дикой природы, обратилась к пользователям социальных сетей с необычной просьбой — помочь выбрать кличку для «удивительно пухлого» бобра, замеченного в городе и ставшего интернет-знаменитостью.

По данным организации, за последние несколько недель бобр стал особенно крупным, что, по мнению экспертов, может быть связано с беременностью. Однако, как отмечают эксперты, округлые формы у животного наблюдаются уже дольше, чем длится типичная бобровая беременность.

«Бобер живет в местах, где полно койотов, и мы не можем понять, как его до сих пор не съели», — шутят представители организации.

Сэмми Кларк, исследователь бобров из Urban Rivers, рассказал, что размер животного действительно может указывать на беременность.

«Видя, как этот бобр выглядит таким пухлым, особенно в это время года, мы надеемся, что это может быть беременная самка», — отметил Кларк.

Ранее бобры в Чехии помогли правительству сэкономить более миллиона долларов.

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