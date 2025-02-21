Глава подмосковного Серпухова ушел в отставку

В Подмосковье глава города Серпухова Сергей Никитенко неожиданно покинул пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, временно исполнять его обязанности будет один из действующих заместителей, а на следующей неделе назначат нового градоначальника. На пост рассматривают одного из заместителей главы другого городского округа, областного министра спорта Дмитрия Абаренова и боксера Александра Поветкина. Официальной информации пока не поступало.

Никитенко вступил в должность главы Серпухова 24 февраля 2022 года. С 1996 по 2016 год он прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в звании полковника.

С 2017 года Никитенко был первым заместителем главы администрации Кисловодска, в 2018 году продолжил работу в правительстве Ставропольского края в должности первого заместителя министра.

Позже чиновник переехал в Московскую область, где сначала работал заместителем главы администрации Воскресенска и курировал направление архитектуры и градостроительства, инвестиций, сельского хозяйства, промышленности. С 12 января 2022 года он перевелся в Серпухов, где 26 января 2022 года его назначили временно исполняющим обязанности главы города.

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