Полуторагодовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись скорлупой от фисташки

В Петербурге врачи спасли ребенка со скорлупой от фисташки в бронхах

Медики клиники Педиатрического университета Петербурга спасли полуторагодовалого мальчика из Великого Новгорода, который подавился скорлупой от фисташки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Маленький мальчик лакомился фисташками под присмотром родителей, он проглотил ядро ореха и случайно вдохнул скорлупу. Взрослые заметили, что сын стал испытывать проблемы с дыханием, и обратились в Областную больницу Великого Новгорода, медики приняли решение доставить ребенка в Педиатрический университет.

«В данном случае был заблокирован один из главных бронхов, левый. Левое легкое перестало участвовать в дыхании практически полностью», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Педиатрического университета Алексей Мешков.

Буквально за 10 минут специалисты клиники смогли извлечь инородное тело с помощью эндоскопического оборудования. Жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

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