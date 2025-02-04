Женщина лишилась автомобиля и получила ожоги из-за взорвавшегося вейпа

Женщина в США получила ожоги, а ее машина сгорела из-за неисправного вейпа, пишет Daily Mail.

Сюзанна Мэнс из Алабамы возвращалась домой за рулем автомобиля после похода по магазинам, когда ее вейп взорвался у нее на коленях. Это привело к возгоранию машины и оставило женщину с тяжелыми травмами, которые теперь напоминают ей о случившемся каждый день.

В момент взрыва Сюзанна разговаривала по телефону с мужем, Бобби. Он услышал громкий хлопок, а затем крики жены. Связь прервалась, и мужчина запаниковал, опасаясь за ее жизнь. Женщина, почувствовав, что ее ноги загорелись, остановилась на обочине автомагистрали, выпрыгнула из машины и сняла горящие брюки, пока транспортное средство догорало дотла.

Сюзанну срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее обширные ожоги внутренней поверхности бедер, половых органов и ягодиц. Ей пришлось перенести две операции, включая пересадку кожи.

«Первые дни я чувствовала, будто все еще горю. Мне приходилось терпеть боль, пока врачи очищали раны. Когда я впервые увидела свои ноги после операции, я не могла поверить, что они когда-нибудь заживут, это было ужасно», — делится Сюзанна.

Несмотря на то, что физические раны постепенно затягиваются, женщина до сих пор борется с эмоциональными последствиями трагедии. Она больше не использует вейпы и предупреждает других об их опасности.

Ранее в Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей.