Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина обиделась на партнера и добавила ему в суп чистящее средство

В Австрии женщина обиделась на партнера и добавила ему в суп чистящее средство
close
Shutterstock

В Австрии перед судом предстала 48-летняя жительница Граца, которая разбавила суп своего партнера чистящим средством. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По информации издания, инцидент произошел в июле 2024 года в городе Хоэнэмс. По версии 44-летнего потерпевшего, в тот день он поссорился с сожительницей. В какой-то момент женщина сильно разозлилась на него: сначала ударила по лицу, затем плеснула в него вином, а после пригрозила отравить его бытовой химией. Мужчина утверждает, что подруга действительно добавила чистящее средство в суп — он заметил это, учуяв едкий запах, исходящий от блюда. После этого потерпевший обратился в полицию.

На суде обвиняемая в угрозах женщина отметила, что не помнит тот вечер, так как была пьяна. Она раскаялась в содеянном.

Суд прекратил дело об угрозах расправой в связи с примирением сторон.

Ранее в Сибири арестовали женщину, заставившую сына выпить химическое средство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами