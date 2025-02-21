В Австрии женщина обиделась на партнера и добавила ему в суп чистящее средство

В Австрии перед судом предстала 48-летняя жительница Граца, которая разбавила суп своего партнера чистящим средством. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По информации издания, инцидент произошел в июле 2024 года в городе Хоэнэмс. По версии 44-летнего потерпевшего, в тот день он поссорился с сожительницей. В какой-то момент женщина сильно разозлилась на него: сначала ударила по лицу, затем плеснула в него вином, а после пригрозила отравить его бытовой химией. Мужчина утверждает, что подруга действительно добавила чистящее средство в суп — он заметил это, учуяв едкий запах, исходящий от блюда. После этого потерпевший обратился в полицию.

На суде обвиняемая в угрозах женщина отметила, что не помнит тот вечер, так как была пьяна. Она раскаялась в содеянном.

Суд прекратил дело об угрозах расправой в связи с примирением сторон.

Ранее в Сибири арестовали женщину, заставившую сына выпить химическое средство.