Россиянку, напоившую сына чистящим средством, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения жительнице Красноярского края, которую подозревают в том, что она заставила 11-летнего сына выпить средство для очистки жира. Об этом сообщает прокуратура региона.

Женщину отправили под стражу на два месяца, в СИЗО она пробудет до 14 сентября.

У мальчика, которого доставили в больницу, диагностировали не только ожоги, но и желудочно-кишечное кровотечение, травму на затылке.

«На данный момент состояние оценивается как средней тяжести. Ребенок переведен из реанимации в палату интенсивной терапии», – поделились в прокуратуре.

Об инциденте в поселке Камарчага стало известно накануне. Подозреваемая вернулась домой пьяной и ее сыну это не понравилось. Недовольная сибирячка сначала избила пострадавшего кочергой, затем потребовала, чтобы он выпил химическое средство.

Ребенка спас отец, который пришел домой и вызвал скорую помощь. Известно, что после выпитого ребенка вырвало, поэтому он не получил тяжелых травм.

Ранее на Урале мать несколько месяцев истязала малолетнего ребенка.