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В Госсовете Татарстана предложили разрешить выдвигаться на выборы прямо с фронта

В Татарстане участникам СВО могут разрешить выдвигаться на выборы через иных лиц
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за инициативу, позволяющую участникам боевых действий на Украине выдвигаться в депутаты прямо с фронта через иных лиц. Об этом сообщается на сайте парламента республики.

Согласно действующему законодательству, военный обязан самостоятельно предоставить все необходимые документы для участия в выборах. Исключениями являются случаи, когда кандидат находится в больнице или под стражей. Это также касается участников специальной военной операции на Украине, которые не могут оставить место службы.

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин подчеркнул, что возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее военнослужащим равные условия участия в политической жизни.

Депутаты Госсовета Татарстана выступили с предложением внести изменения в статью 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме». Цель инициативы — расширить возможности для участия в государственном управлении и представительных органах муниципальных образований для участников специальной военной операции. Депутат Айрат Фаррахов будет представлять позицию Татарстана по этому вопросу.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.

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