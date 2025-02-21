Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области мать не выжила после нападения сына-токсикомана

Ura.ru: в Еманжелинске взрослый сын избил мать, ее не спасли
close
 Global Look Press

В Челябинской области суд отправил под стражу мужчину, которого подозревают в нападении на собственную мать. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел в Еманжелинске. По данным издания, взрослый сын набросился на мать, избил ее и стал пинать. Всего мужчина нанес пострадавшей не менее 20 ударов, несколько из них – по голове. Спасти женщину не удалось.

В отношении ее сына возбудили уголовное дело, фигуранта арестовали. Известно, что в момент произошедшего он был в состоянии токсического опьянения.

На данный момент сотрудники СК проводят расследование, процесс находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Калининграде страдающий от психического заболевания мужчина избил 63-летнюю мать. Как рассказала сама пожилая женщина, у сына случилось два приступа эпилепсии, спустя некоторое время он напал на родительницу и чуть не отрезал ей ухо ножницами.

Ранее россиянин разозлился и жестоко избил свою пожилую мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами