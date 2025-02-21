В Челябинской области мать не выжила после нападения сына-токсикомана

В Челябинской области суд отправил под стражу мужчину, которого подозревают в нападении на собственную мать. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.
Инцидент произошел в Еманжелинске. По данным издания, взрослый сын набросился на мать, избил ее и стал пинать. Всего мужчина нанес пострадавшей не менее 20 ударов, несколько из них – по голове. Спасти женщину не удалось.
В отношении ее сына возбудили уголовное дело, фигуранта арестовали. Известно, что в момент произошедшего он был в состоянии токсического опьянения.
На данный момент сотрудники СК проводят расследование, процесс находится на контроле у прокуратуры.
До этого в Калининграде страдающий от психического заболевания мужчина избил 63-летнюю мать. Как рассказала сама пожилая женщина, у сына случилось два приступа эпилепсии, спустя некоторое время он напал на родительницу и чуть не отрезал ей ухо ножницами.
Ранее россиянин разозлился и жестоко избил свою пожилую мать.