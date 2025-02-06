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Россиянин разозлился и жестоко избил свою пожилую мать

«СарИнформ»: в Саратове мужчина разозлился и жестоко избил свою пожилую мать
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Shutterstock

В Саратове 54-летний мужчина разозлился на 87-летнюю мать и жестоко избил ее. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает «СарИнформ».

Инцидент произошел 20 января в квартире одного из домов на улице Степана Разина. Предварительно, мужчина по какой-то причине сильно разозлился на свою пожилую мать и напал на женщину с кулаками.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Медикам удалось спасти ей жизнь. Придя в сознание, она рассказала, что сын якобы угрожал ей физическим устранением.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин избил пожилую мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами.

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