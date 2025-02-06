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Россиянин избил пожилую мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами

«Клопс»: под Калининградом мужчина избил мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Под Калининградом 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля в городе Зеленоградске. Пенсионерка, живущая с сыном, у которого расстройство личности и эпилепсия, пострадала от его рук. По словам женщины, он вел себя возбужденно, и затем у него случилось два приступа эпилепсии — ему потребовалась медицинская помощь.

Через некоторое время он стал дебоширить и напал на мать. Он избил ее руками и ногами, а затем стал размахивать ножницами — он чуть не отрезал женщине ухо. Отмечается, что у нее остались порезы на ухе и руке.

Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

В минздраве региона сообщили, что мужчину уже выписали из больницы. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее россиянин из ревности ударил соседа шампуром в грудь.

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