В Москве десятки человек пострадали от фальшивых врачей и косметологов

В Москве десятки человек пострадали от двух группировок мошенников, которые похищали у клиентов деньги под видом предоставления медицинских и косметологических услуг. Об этом пишут «Известия».

Согласно материалу, лжемедики из «РМ Клиники» приглашали пенсионеров на «бесплатный» чекап, в ходе которого у них обнаружились серьезные заболевания. После этого пожилых людей склоняли к подписанию договоров об оказании платных услуг и договоров потребительского кредитования.

«Суммы ущерба, фигурирующие в материалах расследования, варьируются от 80 тыс. до 166 тыс. рублей», — говорится в статье.

По словам одного из пострадавших, если пенсионеры отказывались оформлять договор и кредит, их телефон попадал к жуликам, которые начинали «бесконечный обзвон в автоматическом режиме» с предложением бесплатного лечения. После блокировки номера звонки ежедневно продолжались с других телефонов.

Как сообщает газета, сотрудники ООО «Клиника Семерида» заманивали клиентов обещанием бесплатного массажа.

«Едва жертва переступала порог клиники, ее начинали запугивать: дескать, без процедур кожа обвиснет, будет больной и некрасивой», — отмечается в публикации.

Таким образом женщин вынуждали подписывать кредитные договора с разными банками. Юрист Вадим Ткаченко объяснил, что такие соглашения можно расторгнуть, так как они были заключены под давлением.

Ранее россиян предупредили об опасном тренде мошенничества с QR-кодами.