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Мошенник притворился сотрудником Минздрава и обманул врача из Тюмени на 5 млн рублей

Лжесотрудник Минздрава выманил у тюменского врача почти 5 млн рублей

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Shutterstock

В Тюмени мошенники повесили на врача кредиты и обманом выманили 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Недавно врачу одного из городских медицинских учреждений позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником Минздрава и рассказал россиянке, что мошенники пытаются списать с ее банковского счета денежные средства. По словам звонившего, также аферисты хотели оформить на женщину кредит.

Врач поверила «коллеге» и самостоятельно оформила кредиты, а затем перечислила деньги на названный им «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура следит за ходом и результатами расследования.

Ранее ученик третьего класса оформил на отца микрозаем, чтобы купить валюту в онлайн-игре.

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