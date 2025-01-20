Врач рассказал, что такое метапневмовирус и как от него защититься

Врач Чистик: специфической вакцины от метапневмовируса пока не существует

Конец 2024 года ознаменовался распространением нового метапневмовируса из Китая. Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru» о специфике вируса, группах риска и способах профилактики.

«Метапневмовирус был впервые обнаружен в середине XX века. Он передается воздушно-капельным путем, начиная с верхних дыхательных путей, и примерно к 10 годам большинство людей уже сталкиваются с этой инфекцией. В отличие от других респираторных заболеваний, метапневмовирус часто поражает нижние дыхательные пути, что повышает риск осложнений и может провоцировать хронические воспалительные процессы», — объяснила она.

Особенно подвержены заражению несколько категорий людей.

Новорожденные, включая недоношенных детей и младенцев с патологиями дыхательной системы. У детей иммунная система еще не до конца сформирована, что делает их более уязвимыми к инфекциям. Вирусы и бактерии в их организме распространяются быстрее, чем у взрослых.

Пожилые люди. С возрастом иммунная система ослабевает, что снижает способность организма бороться с инфекциями.

Пациенты с иммунодефицитом. При первичном или вторичном иммунодефиците организм не вырабатывает достаточно клеток, способных бороться с вирусами, что усложняет течение заболевания.

Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, такими как бронхиальная астма или ХОБЛ. У таких пациентов дыхательная система является слабым местом, где уже может присутствовать хронический воспалительный процесс. Это способствует быстрому развитию осложнений.

У детей с аллергическими реакциями в анамнезе также чаще развиваются осложнения в виде бронхитов и пневмоний из-за повышенной чувствительности дыхательных путей.

«Специфической вакцины от метапневмовируса пока не существует. Для защиты рекомендуется: избегать скопления людей; использовать медицинские маски и следить за гигиеной; поддерживать иммунитет правильным питанием, регулярными физическими нагрузками и достаточным количеством сна; проветривать помещения, поддерживать оптимальную влажность воздуха и проводить влажную уборку; изолировать инфицированного, организовать его питание и уход в отдельной комнате», — сказала врач.

Инкубационный период длится 3-5 дней. На начальных этапах заболевание проявляется назофарингитом (воспалением слизистой носоглотки).

«При переходе инфекции в нижние дыхательные пути возможны ларинготрахеит, бронхит и даже вирусная пневмония. Симптомы сохраняются от 4 до 13 суток. В 20% случаев встречается микст-инфекция, когда метапневмовирус сочетается с другими вирусами. Это осложняет течение болезни, усиливая интоксикацию и вызывая лихорадку, головные боли и кожные высыпания. При тяжелых формах может потребоваться госпитализация», — отметила она.

Теплая и влажная погода способствует распространению инфекций, включая метапневмовирус. В холодное время года большинство вирусов пoгибает, однако мягкие зимы с колебаниями температуры создают благоприятные условия для их активности. Кроме того, выбор одежды не по погоде, может способствовать переохлаждению организма, что увеличивает риск заражения», — резюмировала врач.

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