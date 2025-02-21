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У «Крокуса» начали строить мемориал, который откроют на годовщину теракта

РИА: мемориал жертвам теракта в Крокусе откроют в годовщину трагедии 22 марта
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мемориал жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске откроют в день годовщины трагедии 22 марта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе концертного зала.

По словам источника, мемориал заработает на годовщину трагедии 22 марта. Корреспондент агентства отметил, что перед зданием концертного зала уже появилась металлическая конструкция, которая, предположительно, станет основой для памятника.

Источник агентства уточнил, что памятник возведут собственники здания.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В пособничестве четверым террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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