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«Останкино» начало искать арендаторов на бывший офис НТВ

РБК: место уходящего НТВ в «Останкино» предложили занять другим каналам
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Телецентр «Останкино» начал искать арендаторов на офис телеканала НТВ, который переезжает на собственную площадку. Об этом сообщил РБК.

Как сообщили источники издания, предложение занять помещение получили партнеры Первого канала и телеканал «Матч ТВ». В пресс-службе «Матч ТВ» подтвердили, что уже рассматривают предложение. Представители Первого канала пока не дали комментариев по этому поводу.

НТВ был вторым по объему площади арендатором в «Останкино». Канал занимал 4 тыс. квадратных метров офисных площадей и столько же — студий и павильонов. Общая площадь арендованных помещений составляла 10 тыс. «квадратов».

Идея о переезде телеканала появилась еще в 2007 году, отметил РБК. Во второй половине 2024 года НТВ начал перенос своих мощностей в собственный телецентр на Новомосковской улице.

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