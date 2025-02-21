«Рувики» и Музей современной истории России займутся разработкой материалов энциклопедии

«Рувики» и Музей современной истории России займутся совместной работой над материалами энциклопедии. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-энциклопедии.

Отмечается, что стороны также поучаствуют в проекте «Окна ТАСС. Искусство побеждать», посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы стали партнером выставочного проекта «Окна ТАСС. Искусство побеждать». Совместно со специалистами Музея современной истории России мы подготовили статьи про ключевые экспонаты экспозиции, а QR-коды «Рувики» будут помогать посетителям выставки углубиться в выбранные темы», — рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

По его словам, взаимодействие с Музеем современной истории России не ограничивается рамками выставки.

«На портале РИВИКИ мы соберем уникальные факты об экспонатах музея. Особое внимание будет уделяться достоверности предоставляемой информации. Все материалы, созданные совместно с ГЦМСИР, будут помечены соответствующей плашкой для удобства читателя», — добавил Медейко.

Как уточнила гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова, проект «Окна ТАСС» стал ярким примером мобилизации искусства. По ее мнению, художникам, поэтам, деятелям культуры удалось объединить тыл и фронт, нацелить на победу над врагом и прославить подвиг.

«Для нас очень важно, чтобы как можно больше людей узнало об их истории и создателях, которые были объявлены личными врагами фюрера. Это нам помогли реализовать коллеги из интернет-энциклопедии «Рувики», совместно с которыми мы подготовили 10 материалов о плакатах. Познакомиться с ними вы можете с помощью QR-кодов, которые размещены в выставочном пространстве», — добавила она.

Великанова считает, что проект начальной точкой совместного сотрудничества сторон.

«В будущем мы планируем подготовить материал об истории Музея и филиалах, его уникальных экспонатах. Ведь наша общая задача — предоставить читателю только достоверные исторические знания», — отметила она.

Напомним, «Окна ТАСС» — это знаменитая серия плакатов советских художников и литераторов, ставшая своеобразной летописью войны. Проект с помощью ярких изображений раскрывает вклад деятелей культуры в Победу в Великой Отечественной войне.