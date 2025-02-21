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Огонь потушили на складе в Калужской области

МЧС: горение на складе ликвидировано в Калужской области
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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Огонь потушили на пожаре в Калужской области, где всю ночь горел склад вторсырья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано на пожаре в Калужской области», — проинформировали в ведомстве.

Ранее ведомство сообщило, что склад вторсырья горит в Калужской области на 1 тысяче квадратных метров.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на данные Рослесхоза и Авиалесоохраны сообщила, что в марте лесные пожары могут начаться в 30 регионах России из-за малоснежной зимы и сухой почвы. Наиболее высокий шанс пожаров ожидается в Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. В регионах этих федеральных округов отмечалась аномально малоснежная зима.

Также в Авиалесоохране предупредили, что в 2025 году велик шанс того, что несознательные и малограмотные люди организуют пал травы, что может привести не к увеличению плодородности почвы, а к возникновению пожаров на торфяниках.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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