Роспотребнадзор изучает ситуацию с гриппом птиц в хозяйствах с коровами

Роспотребнадзор ввел дополнительный мониторинг ситуации с гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что из-за значительного числа вспышек гриппа птиц А (H5N1) на молочных фермах в США Роспотребнадзор с декабря прошлого года ввел дополнительно мониторинг за гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров.

17 февраля сообщалось, что специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Тенденция оказалась замаскирована сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Согласно докладу, H5N1 выявили у трех ветеринаров, работавших с крупным рогатым скотом. В двух случаях источник заражения оказался неясным. При этом ни у одного из ветврачей не было симптомов гриппа.

Ранее ученые назвали новый штамм птичьего гриппа одной из главных угроз 2025 года.