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Роспотребнадзор ввел дополнительный мониторинг ситуации с гриппом птиц

Роспотребнадзор изучает ситуацию с гриппом птиц в хозяйствах с коровами
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Shutterstock/Tungalag Balzhirova

Роспотребнадзор ввел дополнительный мониторинг ситуации с гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что из-за значительного числа вспышек гриппа птиц А (H5N1) на молочных фермах в США Роспотребнадзор с декабря прошлого года ввел дополнительно мониторинг за гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров.

17 февраля сообщалось, что специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. Тенденция оказалась замаскирована сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Согласно докладу, H5N1 выявили у трех ветеринаров, работавших с крупным рогатым скотом. В двух случаях источник заражения оказался неясным. При этом ни у одного из ветврачей не было симптомов гриппа.

Ранее ученые назвали новый штамм птичьего гриппа одной из главных угроз 2025 года.

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