Россияне попросили изменить критерии оценки качества медпомощи

Пациентские сообщества попросили Минздрав доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей общественных организаций.

Министерство разработало проект указа, которым вводятся критерии проверки для государственных и частных клиник. Критерии формируются на основе клинических рекомендаций и порядков оказания медпомощи.

Общественные обсуждения документа завершились 20 февраля. Предыдущие критерии были утверждены в мае 2017 года.

Заместитель председателя координационного совета Движения против рака Галина Маргевич рассказала РБК, что проект указа не включает сроки проведения медицинских услуг.

«Если ранее в критериях качества при раке молочной железы был, например, пункт о том, что определенные манипуляции, например химиотерапия, таргетная терапия или гормонотерапия, должны быть выполнены в течение месяца с момента проведения операции, то теперь ничего подобного вы там не найдете и это пугает», — сказала Маргевич, отметив, что никакой детализации нет и для оценки качества оказания медпомощи в профиле «онкология».

Она предположила, что ситуация может быть связана с попыткой снижения жалоб со стороны пациентов на качество оказания медпомощи.

Зампред Движения против рака предупредила, что подобное ограничение может усилить нагрузку на бюджет из-за необходимости дополнительного лечения и скажется на продолжительности жизни пациента.

В начале февраля стало известно, что министерство здравоохранения разработало законопроект об обязательном трудоустройстве выпускников средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медорганизации. За отказ от трудоустройства предлагается ввести штраф.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет проверять репродуктивные функции подростков до 14 лет.