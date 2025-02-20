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Минздрав хочет проверять репродуктивные функции подростков до 14 лет

Минздрав: необходимо оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова заявила, что репродуктивные функции подростков необходимо оценивать до 14 лет. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше.

«Наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», — поделилась замминистра.

До этого педиатр с 20-летним стажем Сергей Пономарев рассказал, что почти все подростковые заболевания являются респираторными. Он уточнил, что наибольшая часть болезней школьников не связана с уроками. Так, например, патологии желудочно-кишечного тракта врач связал с плохим качеством продуктов, зрения — с дефицитом фоновой освещенности. Неврологические проблемы могут начаться у детей и подростков на фоне недостатка спорта и закаливания. Помимо этого, школьники сталкиваются и с психическими расстройствами, включая депрессию. Это происходит на фоне проблем в семье.

Ранее студентов Воронежского университета обязали пройти анкету репродуктивного здоровья.

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