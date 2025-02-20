Минздрав хочет проверять репродуктивные функции подростков до 14 лет

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова заявила, что репродуктивные функции подростков необходимо оценивать до 14 лет. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше.

«Наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично», — поделилась замминистра.

До этого педиатр с 20-летним стажем Сергей Пономарев рассказал, что почти все подростковые заболевания являются респираторными. Он уточнил, что наибольшая часть болезней школьников не связана с уроками. Так, например, патологии желудочно-кишечного тракта врач связал с плохим качеством продуктов, зрения — с дефицитом фоновой освещенности. Неврологические проблемы могут начаться у детей и подростков на фоне недостатка спорта и закаливания. Помимо этого, школьники сталкиваются и с психическими расстройствами, включая депрессию. Это происходит на фоне проблем в семье.

Ранее студентов Воронежского университета обязали пройти анкету репродуктивного здоровья.