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Врач перечислила неочевидные причины частых простуд

Врач Чернышова: стресс может быть причиной частых простуд
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Shutterstock

Стресс является одной из главных причин частых простуд. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач уточнила, что дети в норме должны болеть не чаще восьми раз в год, взрослые — четырех раз.

«Стресс характеризуется тем, что в момент опасности организм настроен на выживание — надо бежать, спасаться или отражать нападение. И в эти моменты он просто отключает второстепенные функции, направляя все силы на борьбу с опасностью. Если вы переживаете любой стресс, то иммунитет, который в этом случае считается второстепенной функцией, ослабевает», — отметила Чернышова.

По ее словам, снизить защитные силы иммунитета также может недостаток сна, если такое происходит на регулярной основе. Кроме того, простуды могут учащаться из-за нехватки железа и витамина D, заключила эксперт.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что в отличие от гриппа, который начинается стремительно, простуда развивается медленно. Сначала возникает слабость и начинает першить в горле, а затем могут появиться кашель, насморк, головная боль и повышение температуры.

Ранее врач ответил, стоит ли применять капли для борьбы с насморком.

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