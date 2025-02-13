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Врач ответил, стоит ли применять капли для борьбы с насморком

Врач Шубин: в первые дни простуд стоит использовать капли для борьбы с насморком
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ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

При сильной заложенности носа в первые дни простуд стоит применять сосудосуживающие спреи или капли, однако не более семи дней. Об этом kp.ru рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин.

По его словам, в этом случае удастся избежать привыкания к таким препаратам. При этом не использовать их из-за таких страхов рискованно, предупредил врач.

«Из-за сильно выраженного отека слизистой оболочки носа (именно он не дает нам нормально дышать при ОРВИ. — Прим. ред.) могут закрыться так называемые соустья. Это отверстия, соединяющие основную полость носа и его пазухи. В итоге в последних накапливается слизь. Повышается риск присоединения бактериальной инфекции и развития синусита (воспаления пазух носа)», — пояснил Шубин.

Поэтому он не советует совсем отказываться от спреев или капель. При этом эксперт призвал гипертоников и беременных женщин быть осторожными с ними.

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич до этого говорил, что риск возникновения зависимости от капель для носа значительно возрастает в сезон простуд. Однако важно понимать, что данные препараты необходимы именно в первые дни заболевания, чтобы предотвратить осложнения, такие как отит и синусит, уточнил он.

Ранее были названы самые частые ошибки при лечении насморка у детей.

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