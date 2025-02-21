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Синоптик рассказал о прогнозе на конец февраля и начало марта

Вильфанд сообщил, что в конце февраля и начале марта в Москве будет теплее нормы
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура воздуха в Москве в конце февраля и начале марта будет выше климатической нормы, снегопады не ожидаются. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд газете «Известия».

Он рассказал, что до 23–24 февраля среднесуточные температуры воздуха останутся отрицательными.

«Даже днем температура будет стремиться к нулевой отметке, но не достигнет ее. 25–26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными, от –5 до –1 градуса. А дневные температуры — около ноля», — сказал Вильфанд.

По его словам, это говорит о том, что в конце февраля и начале марта температура воздуха в столице будет выше нормы на несколько градусов, при этом на юге европейской части России прогнозируется приход холодных воздушных масс.

Научный руководитель Гидрометцентра также добавил, что 23–25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.

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