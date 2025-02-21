Володин анонсировал обсуждение в ГД повышения качества образования медработников

Депутаты Госдумы обсудят тему повышения качества образования медицинских работников, на следующей неделе они могут рассмотреть вопрос о целесообразности применения дистанционного обучения. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что каждый год около одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации. Такие услуги предоставляют частные фирмы, а во многих курсах проводятся дистанционно.

От такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Ввиду такого обучения снижается качество оказания медицинской помощи, подчеркнул Володин.

В связи с этим депутаты обсуждают возможность изменения подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций, добавил он. Получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий, считает спикер.

«Поэтому считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования», — заключил спикер Госдумы.

В январе омбудсмен в сфере образования Амет Володарский высказал мнение, что дистанционное образование может быть эффективно только в том случае, когда применяется как дополнение к основной системе обучения.

Ранее депутат рассказал о готовящихся законах в здравоохранении в 2025 году.