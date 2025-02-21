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Психолог оценил тренд на «бежевых мам»

Психолог Крашенинников: тренд на «бежевых мам» навредит детям
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Shutterstock

«Бежевые мамы», которые покупают детям одежду, игрушки и другие предметы только в нейтральных цветах, могут навредить им, потому что они заставляют их жить в искусственном мире. Об этом газете «Взгляд» рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации ФНЦ психологических и междисциплинарных исследований Евгений Крашенинников.

Он отметил, что детям обычно нравится все яркое, потому что оно более заметно. По его словам, такие вещи помогут развить их вкус и «нюансировку эмоций». Психолог также добавил, что тренд на «бежевых мам» говорит больше не об оттенках, а о взаимоотношениях ребенка с родителями, которые перестраивают весь мир ребенка, исходя из своих представлений.

«Если такое происходит, и родители стали «бежевыми», то ребенку точно станет хуже. Не из-за влияния цвета. А из-за того, что он начинает жить в искусственном мире и при этом окружен взрослыми, отказывающимися применять свои мыслительные способности к информационному потоку», — заключил Крашенинников.

Психолог и преподаватель международного онлайн-института Smart Наталья Бартон до этого рассказала «Газете.Ru» о том, что исключительно спокойные оттенки в интерьере могут вызвать нехватку стимуляции творческого процесса у ребенка.

Ранее психолог объяснила, как защитить ребенка от насмешек одноклассников.

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