Психолог объяснила, как защитить ребенка от насмешек одноклассников

Родителям, чей ребенок столкнулся с насмешками от одноклассников, прежде всего стоит объяснить ему, что в этом нет его вины. Об этом kp.ru рассказала психолог, руководитель методического отдела Академии Ukids Светлана Кузнецова.

Она отметила, что школьники более младших возрастов могут таким способом привлекать внимание, старшеклассники — самоутверждаться или справляться со скукой.

Психолог также советует объяснить детям техники реагирования на насмешки. Так, например, можно использовать технику частичного согласия — сначала сказать «да», а после — комментарий, который тебя самого не обесценивает. Например, на фразу «Эй, коротышка!» психолог посоветовала ответить так: «Да, у меня небольшой рост. Как у многих великих людей». Кроме того, переключить внимание обидчика можно с помощью комплимента или уточняющих вопросов.

«Техники работают, только если ребенок чувствует внутреннюю уверенность. А она появляется не от заучивания фраз, а из опыта родительской защиты. Когда мама вместо упреков сочувствует. И не отчитывает при учительнице. А еще умение защищать свои границы появляется у ребенка, когда дома его границы уважают даже в мелочах: стучат, если хотят зайти в детскую, не читают втихаря его соцсети и т.д.», — уточнили в сообщении.

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