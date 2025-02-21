Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп выяснил, что США потратили $12 млн на обрезание в африканской стране

Трамп, критикуя траты США, заявил, что на обрезание в Мозамбике ушло $12 млн
close
Maria lobakina/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна потратила $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике и почти $30 млн на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш. Его слова приводит Express.

«Мы выделили 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде. В Мозамбике мы осуществляем медицинское обрезание на сумму около 12 миллионов долларов», — заявил Трамп на встрече с республиканскими губернаторами, критикуя расходы предыдущей администрации.

Он также отметил, что $29 млн были направлены на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш и выразил недоумение по поводу этого термина: «Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?»

Сенатор Алексей Пушков также считает, что президент США Дональд Трамп готовится полностью прекратить финансирование Украины.

Ранее The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами