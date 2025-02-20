Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде считают, что Трамп готовится полностью прекратить финансировать Украину

Пушков: Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины
close
Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп готовится полностью прекратить финансирование Украины.

«Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины или, по крайней мере, рассматривает возможность такого шага», — написал он.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского возникла «крайне неприятная коррупционная составляющая». Пушков добавил, что по словам главы департамента государственного финансирования (DOGE) Илона Маска, ряд американских политиков получали «откаты» от Украины и департамент Маска готовит соответствующие разоблачения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты «исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины». Президент РФ подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее на Украине допустили, что переговоры с Россией пройдут в два этапа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами