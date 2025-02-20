В Совфеде считают, что Трамп готовится полностью прекратить финансировать Украину

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп готовится полностью прекратить финансирование Украины.

«Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины или, по крайней мере, рассматривает возможность такого шага», — написал он.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского возникла «крайне неприятная коррупционная составляющая». Пушков добавил, что по словам главы департамента государственного финансирования (DOGE) Илона Маска, ряд американских политиков получали «откаты» от Украины и департамент Маска готовит соответствующие разоблачения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты «исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины». Президент РФ подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее на Украине допустили, что переговоры с Россией пройдут в два этапа.