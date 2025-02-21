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В Латвии разгорелся спор из-за нацистского шеврона на памятнике легионеру СС

Delfi: Латвия запретила нацистский шеврон на памятнике легионеру СС Янумсу
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Bargais/Shutterstock/FOTODOM

Власти Латвии запретили нанесение нацистского шеврона на памятник легионеру СС Вилису Янумсу в городе Огре, в результате чего разгорелся спор. Об этом пишет портал Delfi.

По информации авторов, первоначальный эскиз памятника предполагал, что Янумс должен был стоять в немецкой форме. Однако из-за запрета демонстрации нацистской символики в стране его переделали. При этом местное самоуправление настаивает на сохранении красно-бело-красного шеврона, использовавшегося латышскими легионерами СС в годы Второй мировой войны.

«Если Огрский край утверждает, что это стилизованная форма и в то же время там есть нашивка легиона, это просто исторически не соответствует фактам. Если же форма легиона, то на ней есть нашивка. Демонстрировать ее запрещает закон», — сказал заместитель главы Службы государственной безопасности Эрикс Цинкус.

В сентябре прошлого года эстонская полиция пресекла попытку установки памятника солдату СС на частной земле у города Лихула на западе страны. По данным портала гостелерадио ERR, скульптура — копия монумента, в 2004 году установленного на кладбище в городе Лихула и позже демонтированного по требованию эстонских властей.

Ранее стало известно, кто принял решение о сносе памятника дивизии СС в Канаде.

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