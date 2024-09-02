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Полиция Эстонии пресекла попытку установить памятник, прославляющий СС

ERR: в Эстонии пресекли установку памятника с изображением солдата СС

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Postimees/Scanpix

Эстонская полиция пресекла попытку установки памятника солдату СС на частной земле у города Лихула на западе страны. Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

В публикации отмечается, что памятник — копия монумента, в 2004 году установленного на кладбище в городе Лихула и позже демонтированного по требованию эстонских властей. Власти изъяли его во избежание дальнейших проблем.

Памятник выполнен в форме надгробия с изображением военнослужащего в форме СС. После демонтажа он находился в частном «Музее борьбы за свободу», однако 31 августа, спустя 20 лет после демонтажа, была предпринята неудачная попытка установки его копии.

ERR отмечает, что попытка установки памятника может попасть под действие уголовного кодекса Эстонии, запрещающего прославление военных преступлений и преступлений против человечности.

21 июня главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали все государства направить усилия против проявлений фашизма и неонацистской идеологии. Кроме того, главы дипведомств назвали недопустимым и кощунственным героизацию нацистского движения и бывших членов «Ваффен-СС», возведение посвященных им памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных акций в целях прославления неонацизма.

Ранее стало известно, кто принял решение о сносе памятника дивизии СС в Канаде.

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