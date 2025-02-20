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Пожилая москвичка чуть не лишилась руки из-за укуса домашней кошки

В Москве пенсионерка чуть не осталась без руки после укуса домашней кошки

В Москве 70-летняя женщина чуть не осталась без левой руки после того, как ее укусила кошка. Об этом сообщает ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

В больницу обратилась женщина с подозрением на гнойное заболевание левой кисти. Оказалось, что ее в середине декабря прошлого года укусила за руку домашняя кошка, которая имела необходимые прививки.

Врачи вскрыли и дренировали гнойный очаг, а также удалили поврежденные из-за длительного контакта с гноем костные участки. Операция прошла успешно, пациентке назначили антибактериальную терапию.

Перед выпиской из медицинского учреждения пожилой женщине дали рекомендации по заживлению раны и функциональной реабилитации. Пенсионерка сможет вернуться к обычной жизни без болевых ощущений в руке.

Ранее австралиец оказался парализованным после укуса крошечного морского существа на пляже.

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