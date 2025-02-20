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Австралиец оказался парализованным после укуса крошечного морского существа на пляже

Daily Mail: австралийца парализовало после укуса cинекольчатого осьминога
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Shutterstock/FOTODOM

В Австралии мужчина остался парализован после того, как его на пляже ужалил синекольчатый осьминог, пишет Daily Mail.

Джейн-Пол Кальман из Сиднея пережил несколько приступов паралича и был введен в искусственную кому после того, как его ужалил синекольчатый осьминог — одно из самых ядовитых существ в мире. Инцидент произошел на пляже Балморал в Мосмане, когда мужчина собирал ракушки для своей дочери. Кальман не заметил, что внутри ракушки находился осьминог, пока тот не вцепился в его большой палец.

«Его маленькие голубые пятна пульсировали ярким синим цветом, что означало, что он был разозлен. Он оттолкнулся и укусил меня», — рассказал мужчина.

Сразу после укуса Кальман почувствовал онемение руки. Несмотря на отсутствие видимых ран, состояние мужчины быстро ухудшалось. По дороге в больницу мужчина начал терять способность говорить и двигаться.

«У меня не было сил, я думал, что не доеду в клинику», — вспоминает он.

В больнице мужчина был полностью парализован в течение 30 минут, но оставался в сознании, после чего его ввели в искусственную кому. Через 20 часов он пришел в себя и был выписан из больницы через два дня. Однако на этом его испытания не закончились. В последующие дни он пережил еще три приступа паралича, один из которых потребовал повторной госпитализации. Кальман признает, что обязан своей жизнью бывшей жене Кортни, которая настояла на немедленной поездке в больницу.

«Я хотел добраться туда на общественном транспорте, но она настояла на машине. Без ее помощи я бы не выжил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Австралии хотят застрелить почти сотню косаток, выбросившихся на берег.

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