Собаку, провалившуюся под лед, спасли в российском городе

В Твери спасли собаку, которая провалилась под лед

В Твери собака провалилась под лед во время прогулки с хозяйкой. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на Волге. Собака провалилась под лед на водоеме, и отчаявшаяся хозяйка животного обратилась за помощью к спасателям.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Они выловили пса из воды, а затем доставили собаку на сушу на судне на воздушной подушке. Животное передали хозяйке.

До этого в Петербурге спасли кота, который сутки сидел на дереве в мороз и мяукал. Инцидент произошел на Институтском проспекте в парке «Серебряный пруд». Хозяйка оставила животное на улице при температуре -10 градусов. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к специалистам, и вскоре кота успешно сняли с высоты.

Ранее кошка месяц выживала в квартире, где ее заперла хозяйка.