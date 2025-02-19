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Рыжий кот сутки просидел на дереве во время морозов в Петербурге

В Петербурге спасли рыжего кота, который сутки просидел на дереве в мороз
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Depositphotos

В Петербурге специалисты спасли кота, который сутки сидел на дереве в мороз и мяукал. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Институтском проспекте в парке «Серебряный пруд». Хозяйка оставила своего рыжего кота на улице при температуре -10 градусов. Испуганный питомец забрался на дерево и стал громко мяукать, привлекая внимание. Так он просидел сутки.

Неравнодушные очевидцы обратились за помощью в организацию «Кошкиспас». Прибывший на место специалист при первой попытке снять животное с высоты почти справился, однако кот вырвался и прыгнул на другое дерево, а затем забрался еще выше.

Спасатель вернулся на место с альпинистским снаряжением и забрался на дерево без лестницы. Он успешно снял кота и передал его неравнодушным, которые временно приютили животное.

Ранее банда «котов-рэкетиров» принялась терроризировать рыбаков в Подмосковье.

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