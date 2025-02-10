Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кошка месяц выживала в квартире, где ее заперла хозяйка

В Японии кошка месяц выживала одна в квартире, спасаясь водой из унитаза
close
Tencent

В Японии кошка целый месяц выживала одна в квартире. Ее хозяйка покинула съемное жилье, оставив там питомца. Животное спасли волонтеры. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в городе Осака летом 2024 года. Местная организация по защите животных Animal Rescue Tanpopo нашла кошку в ужасном состоянии в августе. На полу в квартире были повсюду разбросаны бутылки из-под спиртного, упаковки от готовой еды. Волонтер нашел кошку рядом с туалетом — поначалу женщина подумала, что питомец не выжил, но, оказалось, что обессиленное животное потеряло сознание. Кошку доставили в ветеринарную клинику, где врачи выходили ее. Позже выяснилось, что она провела дома одну неделю — питалась остатками еды, которые нашла, и пила воду из унитаза.

Ее бывшую хозяйку нашли и арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными. Та призналась, что оставила питомицу в июле. На теле кошки добровольцы и ветеринары нашли отметины того, что ее били. Также кошка вела себя агрессивно, что зоопсихологи трактовали как защитную реакцию из-за страха, что на нее поднимут руку.

Кошке дали имя «Чудо», после реабилитации и коррекции привычек ей найдут нового хозяина.

Ранее на Тайване кот устроил потоп в квартире, пока его хозяйка спала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами