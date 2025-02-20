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На Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько хозпостроек

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек
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Inna Varenytsia/Reuters

Несколько хозяйственных построек в частном секторе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона, передает ТАСС.

«В Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата повредили несколько строений в частном секторе. В одном случае повреждены хозяйственные постройки. В другом — кровля частного дома», — сказали там.

По предварительным данным, в результате этих инцидентов никто не пострадал, на месте работают специальные службы.

«В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии оценят ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества», — добавили власти.

20 февраля в Динском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на электроподстанцию.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга».

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