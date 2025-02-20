Суд в Екатеринбурге продлил арест поджегшему машину МВД подростку

Суд продлил арест подростку по делу о поджоге машины МВД в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении срока содержания под стражей для молодого человека, обвиняемого в поджоге машины МВД в столице Урала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Уточняется, что подросток будет находиться под стражей до 21 июня включительно.

В начале января Следственное управление СК РФ по Свердловской области предъявило двум екатеринбургским подросткам 2007 и 2008 годов рождения обвинение в совершении ряда преступлений. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания.

Было также установлено, что один из подростков причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года в Екатеринбурге.

20 февраля Ленинский районный суд также продлил арест двум фигурантам по делу о подготовке к теракту с использованием самодельного взрывного устройства.

Ранее мошенники убедили кемеровчанку взять четыре кредита и поджечь военкомат.